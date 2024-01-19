Названы опасные для потенции продукты

Употребление в больших количествах соленой пищи и закусок к пиву вредит как потенции, так и организму в целом. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил врач уролог-андролог Центра перинатальной профилактики Владислав Гладышев. По его словам, из-за избытка соли в крови образуется большое количество натрия, задерживающего воду в организме. Кроме того, страдают стенки кровеносных сосудов.

«На эрекцию тут влияют два негативных фактора. Первый — затрудняется выработка оксида азота, основного вещества, отвечающего за эректильную функцию. Второй — это отеки, которые могут влиять уже на работу системы кровообращения», — отметил врач.

Он добавил, что наиболее вредной едой для «мужской силы» являются пивные снеки, которые помимо соли содержат глютамат натрия как усилитель вкуса, а также большое количество углеводов.

Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина до этого предупреждала, что некоторые заболевания у мужчин могут протекать бессимптомно, однако их поздняя диагностика может приводить к тяжелым осложнениям.

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