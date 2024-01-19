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В Швеции вернули гражданскую службу по призыву

В Швеции вновь начала действовать гражданская служба по призыву

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Global Look Press

Швеция восстанавливает гражданскую службу по призыву. Об этом сообщили в правительственной канцелярии со ссылкой на решение кабинета от 21 декабря 2023 года.

Гражданскую службу по призыву, которая была известка как «гражданская обязанность», ввели в Швеции в 1995 году в рамках «тотальной обороны». Она была нужна для социальной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. В 2008 году «гражданскообязанных» готовить перестали.

Согласно принятому решению, в Швеции на гражданскую службу смогут зачислять и призывать на переподготовку тех, кто уже прошел необходимую подготовку для работы в городской спасательной службе и сфере электроснабжения.

Люди с необходимыми навыками и знаниями в области электроснабжения смогут зарегистрироваться на эту службу, пояснили в правительстве.

Министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин пояснил, что восстановление гражданской службы стало важным шагом в обеспечении необходимыми кадрами для функционирования в условиях повышенной готовности и даже во время конфликта.

С осени 2024 года курсы повышения квалификации по гражданским обязанностям для спасательных служб будут проводить под эгидой Управления общественной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, отметили в канцелярии.

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