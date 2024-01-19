«Взял правее, а там лужа»: глава Каменска-Шахтинского упал во дворе мэрии и сломал ногу

Глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин сломал голеностоп, поскользнувшись на замерзшей луже во дворе администрации, сообщил «Газете.Ru» управляющий делами городской думы Алексей Шпильков. По его словам, сейчас за травму Ухина никого к ответственности привлекать не будут, у самого главы города претензий пока нет.

«Он шел из администрации в городскую думу, дорожки почищены возле здания, все нормально, но он немножечко взял правее, а там лужа замершая. Он просто не ожидал, что поскользнется. Это такая случайность, что просто обалдеть. Немножко подморозило, и он упал. Пока никого никто не привлекает (к ответственности. – «Газета.Ru»), потом будут какие-то разборки. Это произошло в служебное время, но он же не в Думе упал, не в кабинете, не в коридоре, а во дворе администрации. Я даже не могу сказать, это производственная или не производственная. По крайней мере, у него претензий пока нет. Он чувствует себя нормально. Я разговаривал с ним, он шутит, жизнерадостный человек. Все нормально, все хорошо. Тем более, он сам работал в больнице, медучилище заканчивал. Всех врачей, всех медсестер знает», — сказал он.

Шпильков отметил, что Ухин будет на больничном около трех месяцев.

«Перелом со смещением, сейчас он будет лежать в больнице. Пока опухоль спадет, только после этого начнут делать операцию. Месяца три, может быть, потому что пока зарастет, пока пройдет реабилитация. Сейчас исполнять обязанности председателя думы будет заместитель», — пояснил он.

Telegram-канал Don-Mash сообщил, что 18 января глава города Каменск-Шахтинский Михаил Ухин сломал ногу во дворе администрации, когда шел по тротуару. По данным канала, врачи зафиксировали у мужчины двойной открытый перелом ноги со смещением – ему предстоит операция.

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