Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Взял правее, а там лужа»: глава Каменска-Шахтинского упал во дворе мэрии и сломал ногу

В Каменске-Шахтинском никого не накажут за лужу, из-за которой глава города попал в больницу

close
100%
Администрация города Каменск-Шахтинский/VK

Глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин сломал голеностоп, поскользнувшись на замерзшей луже во дворе администрации, сообщил «Газете.Ru» управляющий делами городской думы Алексей Шпильков. По его словам, сейчас за травму Ухина никого к ответственности привлекать не будут, у самого главы города претензий пока нет.

«Он шел из администрации в городскую думу, дорожки почищены возле здания, все нормально, но он немножечко взял правее, а там лужа замершая. Он просто не ожидал, что поскользнется. Это такая случайность, что просто обалдеть. Немножко подморозило, и он упал. Пока никого никто не привлекает (к ответственности. – «Газета.Ru»), потом будут какие-то разборки. Это произошло в служебное время, но он же не в Думе упал, не в кабинете, не в коридоре, а во дворе администрации. Я даже не могу сказать, это производственная или не производственная. По крайней мере, у него претензий пока нет. Он чувствует себя нормально. Я разговаривал с ним, он шутит, жизнерадостный человек. Все нормально, все хорошо. Тем более, он сам работал в больнице, медучилище заканчивал. Всех врачей, всех медсестер знает», — сказал он.

Шпильков отметил, что Ухин будет на больничном около трех месяцев.

«Перелом со смещением, сейчас он будет лежать в больнице. Пока опухоль спадет, только после этого начнут делать операцию. Месяца три, может быть, потому что пока зарастет, пока пройдет реабилитация. Сейчас исполнять обязанности председателя думы будет заместитель», — пояснил он.

Telegram-канал Don-Mash сообщил, что 18 января глава города Каменск-Шахтинский Михаил Ухин сломал ногу во дворе администрации, когда шел по тротуару. По данным канала, врачи зафиксировали у мужчины двойной открытый перелом ноги со смещением – ему предстоит операция.

Ранее травматолог объяснил, как правильно падать, чтобы не получить перелом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами