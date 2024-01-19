Прокуратура потребовала арестовать укрывателя Дарьи Треповой

Для Дмитрия Касинцева, укрывавшего у себя Дарью Трепову, гособвинение потребовало год и 10 месяцев общего режима. Об этом сообщила «Фонтанка», которая ведет трансляцию из зала суда.

Заседание проходит в военном суде Санкт-Петербурга. Дмитрий Касинцев находится месте с Треповой на скамье подсудимых, но по обвинению в укрывательстве. Следствие установило, что он спрятал девушку у себя после взрыва в кафе.

Для самой Треповой прокурор запросил 28 лет колонии. Девушку обвиняют в совершении теракта против военкора Владлена Татарского в петербургском кафе. Она призналась, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова, которого знает с весны 2022 года. Он якобы обещал девушке помочь переехать на Украину.

По рассказам Треповой, журналист начал давать ей небольшие поручения, они общались ежедневно. Мужчина попросил Трепову купить незарегистрированные сим-карты, перевел за это деньги, а позже познакомил с другом под ником Гештальт, утверждала обвиняемая. Именно Гештальта передал ей посылку с бюстом Владлена Татарского, в котором была бомба, говорила Трепова.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой.