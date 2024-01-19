В Москве предприниматель забыл 450 тыс. у банкомата из-за резинки для денег

В Москве 19-летний предприниматель снял 450 тыс. рублей и забыл их на крышке банкомата, потому что отвлекся на незнакомца, который попросил его поделиться резинкой для денег. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

По его словам, инцидент произошел в торговом центе «Афимолл-сити». Молодой человек обналичил крупную сумму денег, после чего достал резинки для денег. Сзади мужчина попросил поделиться одной из резинок с ним.

«Заявитель положил денежные средства на крышку банкомата, после чего достал резинку и отдал ее неизвестному мужчине и вышел из здания на Пресненской набережной. Через 15 минут он понял, что оставил почти полмиллиона на крышке банкомата и вернулся за деньгами, но их уже не было на месте. Ущерб составил 450 тыс. рублей», — рассказал источник.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося и изучают записи с камер видеонаблюдения в торговом центре.

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