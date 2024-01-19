Забастовки в Финляндии повлияют на Украину

Крупные забастовки в Финляндии затронут работу завода по производству боеприпасов, что повлияет на их поставки Украине. Об этом сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle со ссылкой на директора предприятия.

Индустриальный профсоюз Финляндии запланировал забастовки на 1 и 2 февраля. В список объектов, на которых они пройдут, также входят четыре завода производителя боеприпасов Nammo. Что уже вызвало критику и дискуссии в социальных сетях, отмечает Yle.

Директора завода Пекка Химанка заявил, что забастовка, если она будет осуществлена, повлияет и на Украину.

«Мы ничего не ввозим напрямую на Украину, но туда товары доставляют Силы обороны и государство. Конечно, на них это окажет влияние», — сказал он.

Главный управляющий завода Наммо в Лапуа Терхо Вольтти сообщил, что о предстоящей забастовке было известно уже давно. По его подсчетам, забастовка затронет около 150 рабочих в Лапуа.

15 января сообщалось, что министра финансов ФРГ Кристиана Линднера освистали при выступлении перед протестующими фермерами в Берлине.

В декабре в Финляндии прошла крупнейшая забастовка профсоюзов.