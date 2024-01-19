Мужчину, стрелявшего в военкома Усть-Илимска, приговорили к 19 годам лишения свободы

В Иркутске военный суд приговорил Руслана Зинина к 19 годам заключения за вооруженное нападение на военкомат в Усть-Илимске Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Стрельба произошла в военкомате в Усть-Илимске 26 сентября 2022 года. 25-летний Руслан Зинин выстрелил в начальника военкомата Александра Елисеева, который находился на рабочем месте. По данным очевидцев, стрелок зашел внутрь здания, сказал: «Никто не будет воевать» и открыл огонь. Позднее стрелявшего задержали. Раненого поместили в реанимацию, из больницы мужчину выписали в ноябре. 29 медиков, которые спасли ему жизнь, получили почетные грамоты и благодарности от губернатора региона.

По версии следствия, Зинин совершил нападение, чтобы добиться срыва призывных мероприятий в отношении своего родственника. Стрелок не только произвел выстрелы в военкома, но и поджег актовый зал комиссариата. Сначала на Зинина возбудили дело по статьям, связанным с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконным обращением с оружием. Однако, после собрания новых доказательств, была проведена переквалификация дела.

19 января 1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании признал его виновным в совершении террористического акта, хранении и переделке оружия. Как уточняется, первые семь лет заключения Зинин проведет в тюрьме. В суде фигурант жаловался на пытки со стороны силовиков.

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