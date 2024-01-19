В Петербурге ищут поклонника Бандеры, оставляющего стихи о нем в пакетах с продуктами

В Санкт-Петербурге клиенты гипермаркета «Лента» нашли записки со стихами о Степане Бандере в своих покупках. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сначала неизвестный подкинул салфетку со строчками из украинской песни в пакет с продуктами, которые местная жительница приобрела в магазине на Таллинском шоссе. Листок со стихами, прославляющими Степана Бандеру и украинских солдат, женщина обнаружила уже дома и немедленно обратилась в службу безопасности торговой сети.

19 января стало известно, что записку со стихотворением про Бандеру другая покупательница нашла в коробке с конфетами, которые заказала в том же гипермаркете.

Сейчас «Лента» разыскивает поклонника украинского националиста вместе с полицейскими.

«Проводим проверку с привлечением правоохранительных органов», — рассказали журналистам представители торговой сети.

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