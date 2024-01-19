Названы самые популярные направления на новогодних праздниках

Москва, Сочи и города Золотого кольца России стали наиболее популярными направлениями среди россиян для отдыха в новогодние праздники. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков социальной сети «Одноклассники», которое имеется в распоряжении «Газеты. Ru».

«За новогодние каникулы наибольшее количество пользователей ОК посетили Москву. На втором месте по числу упоминаний на страницах и в сервисе «Увлечения» – Сочи, на третьем – различные города Золотого кольца России», — говорится в исследовании.

Также россияне выбирали для путешествий Санкт-Петербург и Иркутск (в основном для отдыха на Байкале), Республику Дагестан, города и регионы Дальнего Востока (Камчатка, Сахалин, Курилы), Республика Алтай, Кольский полуостров (Мурманск, Териберка), Тюменская область (Тюмень, Тобольск).

«Среди проанализированных публикаций (с отдыха — прим. ред.) больше половины (55%) с фотографиями, 15% – с видео», — отметили аналитики.

Всего исследователи проанализировали более 100 тысяч публикаций о путешествиях пользователей.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин подрабатывал на новогодних праздниках.