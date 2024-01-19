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В Иркутской области нашли ранее пропавшую капсулу с радиоактивным цезием-137

В Иркутской области найден радиационный источник с цезием-137

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В Усть-Кутском районе Иркутской области обнаружен радиационный источник «ИГИ-Ц-4-2». Об этом сообщает портал Ирсити.ру.

В татарской нефтесервисной компании «ТНГ-Групп» заявили журналистам, что капсула с цезием-137, ранее потерянная ее сотрудниками на зимнике, была найдена.

О том, что группа исследователей, искавших нефть, потеряла радиационный источник, стало известно на днях. По информации Telegram-канала Baza, капсула пропала, когда специалисты двигались по маршруту из Усть-Кута к Чаяндинскому месторождению. Сотрудники компании обнаружили пропажу короба с радиоактивным веществом уже после завершения поездки.

Поисками контейнера занимались полицейские. Как уточняется, в 1980-х аналогичную капсулу нашли в стене жилого дома в Краматорске, из-за чего местные жители страдали от онкологических заболеваний.

Ранее астрономы открыли самый древний и далекий радиовсплеск в космосе.

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