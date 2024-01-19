«Билайн» заявил о восстановлении работы после сбоя

Сеть мобильного оператора «Билайн» заработала в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

У оператора сотовой связи «Билайн» 19 января случился сбой в работе. По данным сервиса «Сбой.РФ», на работу оператора пожаловались 3199 абонентов.

Чаще всего на сбои за сутки пожаловались в Нижегородской области — 23% всех жалоб поступили оттуда. На втором месте оказались пользователи из Москвы (22%), далее следуют жители Самарской области (11%) и Республики Татарстан (9%).

По данным сервиса Downradar, четверть пользователей пожаловались на сбой в работе оператора сотовой связи в целом, 21% заявили, что у них не работает домашний интернет. В 18% заявок указали, что не работает мобильный интернет. Также были комментарии, в которых говорилось, что сеть вообще пропала.

Накануне пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе приложения. Наиболее часто жалобы поступали от столичных пользователей (25%), Республики Башкортостан (14%), Санкт-Петербурга (10%) и Краснодарского края (5%).

Ранее сообщалось, что Telegram стал популярнее TikTok в России.