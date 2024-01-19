Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Архангельской области задержали мужчину, который запустил фейерверк в отделении банка

Мужчина устроил фейерверк-шоу в отделении банка в Архангельской области

Посетитель запустил фейерверк в отделении банка в Архангельской области. Об этом сообщает портал News29.

Инцидент произошел 17 января в офисе банка на улице Кузнецова в Котласе. Как утверждают в самом финансовом учреждении, коробку с петардами поджег мужчина, находившийся под воздействием аферистов. Испуганные посетители и сотрудники выбежали на улицу, пострадавших в результате происшествия не было. Уже на следующий день отделение вернулось к работе в штатном режиме.

По данным РЕН ТВ, виновник произошедшего был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело о хулиганстве. Фигуранту грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее полиция задержала одного из молодых людей, нападавших в Белгороде на прохожих ради роликов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами