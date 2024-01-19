В Архангельской области задержали мужчину, который запустил фейерверк в отделении банка

Посетитель запустил фейерверк в отделении банка в Архангельской области. Об этом сообщает портал News29.

Инцидент произошел 17 января в офисе банка на улице Кузнецова в Котласе. Как утверждают в самом финансовом учреждении, коробку с петардами поджег мужчина, находившийся под воздействием аферистов. Испуганные посетители и сотрудники выбежали на улицу, пострадавших в результате происшествия не было. Уже на следующий день отделение вернулось к работе в штатном режиме.

По данным РЕН ТВ, виновник произошедшего был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело о хулиганстве. Фигуранту грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет.

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