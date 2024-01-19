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Эксперты составили рейтинг разных видов яиц по их полезности для человека

ОСН: в перепелиных яйцах вдвое больше витаминов, чем в куриных

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Shutterstock

Разные виды яиц отличаются по степени полезности для здоровья человека. Так, традиционные куриные яйца имеют много витаминов и легко усваиваются, однако также являются сильным аллергеном. Самыми полезными для человека считаются перепелиные яйца, выяснила Общественная Служба Новостей.

В перепелиных яйцах вдвое больше витаминов группы В, чем в куриных. Количество фосфора и калия – больше в пять раз, а железа – в 4,5 раза. В таких яйцах есть белок и тиразин, который полезен для кожи, а также меньше холестерина и жиров.

На втором месте по полезности – цесариные яйца, утверждают специалисты. Это диетический продукт, так как в 100 граммах содержится всего 43 ккал. В таких яйцах много белка, марганца, цинка, витаминов Е и Д, лизина, метионина, аспарагина. Также яйца цесарки почти не вызывают аллергию, и не было зарегистрировано ни одного случая заражения от них сальмонеллезом.

Самые популярные у россиян куриные яйца в рейтинге полезности заняли третью строчку. Однако эксперты подчеркивают, что это условный рейтинг, так как по разным качествам яйца занимают разные места. Так, к примеру, по питательности на первых позициях – перепелиные и утиные яйца, а по гипоаллергенности — цесариные.

Напомним, что также существуют искусственные яйца – их изготавливают в Китае. Диетологи считают, что они не опасны для здоровья при умеренном потреблении, однако могут содержать в себе вредные консерванты и усилители вкуса.

Ранее стало известно, что в Россию завезли куриные яйца из Турции.

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