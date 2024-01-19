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Пенсионера из Удмуртии оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсетях

В Удмуртии суд огласил пенсионеру приговор по делу о дискредитации ВС РФ

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Жителя Удмуртии осудили за дискредитацию российской армии. Об этом говорится на сайте Завьяловского районного суда.

Местный житель опубликовал на своей личной странице в соцсети некую информацию. Правоохранители признали ее «формирующей негативное отношение к использованию ВС РФ».

В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. Как уточняется, фигурант не стал оспаривать свою вину в совершенном правонарушении и подчеркнул, что его действия были осознанными. На суде мужчина попросил учесть его тяжелое материальное положение.

При вынесении приговора суд учел, что подсудимый является пенсионером, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в минимальных пределах санкции статьи, то есть в размере 30 тыс. рублей.

Ранее жительница Кубани увидела дискредитацию власти на обороте рекламы роллов «Ёбидоёби».

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