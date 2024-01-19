Названы самые частые причины, из-за которых питомцы попадают к ветеринару после праздников

Одной из самых частых причин, по которой домашние животные попадают к ветеринару после новогодних праздников, являются салюты. Об этом kp.ru рассказал сотрудник ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, хирург-травматолог Александр Тихенко.

«В новогоднюю ночь к нам экстренно привозили кота, сиганувшего вниз с 10-го этажа! Собирали, что говорится, по частям. А все из-за прогремевшего салюта и открытого балкона. Выпрыгнувшего от страха из окна Барсика удалось спасти. Но сколько лишних мучений можно было бы избежать, будь владельцы кошек и собак чуточку внимательнее», — отметил эксперт.

Кроме того, часто у животных после праздников появляются гастрит, панкреатит и энтероколит, потому что владельцы позволяют им есть еду со стола. Иногда питомцы могут проглотить и несъедобные праздничные атрибуты, например шары, мишуру, ветки искусственной елки, игрушки. В обоих случаях важно сразу же обратиться к ветеринару.

Еще одна распространенная причина проблем со здоровьем у животных — желание погрызть провода, например, от новогодней гирлянды. Эксперт рекомендует не оставлять питомца наедине с любой включенной техникой, а также прятать шнуры в недоступное место. Последняя опасность, о которой рассказал Тихенко, — пьяные гости.

«Во время танцев или активных игр миниатюрную собачку лучше закрыть в клетке или другой комнате. Не привыкшие к бегающему под ногами животному люди наступают и даже падают на них. Первое приводит к ушибам, переломам и разрыву внутренних органов», — предупредил он.

Ветеринарный врач Кунцевской государственной ветклиники Марина Успенская до этого рассказала, что владельцам домашних животных не стоит держать в квартире растения семейства лилейных, амариллисовых, ароидных и подсемейства луковых, потому что при попадании в организм они могут вызвать сильное отравление.

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