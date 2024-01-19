Россиянам рассказали, что выгоднее: снимать квартиру или купить ее в ипотеку

Ответ на вопрос, что выгоднее, снимать жилье или покупать квартиру в ипотеку, будет зависеть от финансового положения человека. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

По его словам, если на выплату ипотечного кредита уходит от 50 до 80% месячного дохода, это негативно отразится на качестве жизни.

«Мне кажется, что у нас недооценена долгосрочная аренда жилья, которая для многих окажется дешевле и менее рискованной», — сказал специалист.

С его мнением согласен ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Он отметил, что в текущих условиях снимать квартиру для некоторых будет выгоднее. Если есть возможность внести хороший первоначальный взнос и взять небольшую сумму ипотеки, стоит рассмотреть этот вариант и сделать рефинансирование, когда ключевая ставка снизится, добавил эксперт.

Накануне экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что после принятия закона о наделении ЦБ РФ правом ограничивать банкам выдачу ипотеки подавляющему большинству заемщиков станет сложнее получить жилищный кредит. Крупные банки начнут отклонять каждую вторую ипотечную заявку.

Ранее сообщалось, что российские банки поддержали идею долгосрочной льготной ипотеки.