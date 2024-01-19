Москвичам рассказали о погоде 19 января

Облачная погода с прояснениями и до -5°C ожидается в Москве 19 января. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Существенных осадков, по словам синоптика, в столице в пятницу не ожидается.

«На юго-востоке области еще возможен местами кратковременный снег. Температура в Москве -3-5°C, по области -3-8°C», — рассказала Котилевская.

Специалист отметила, что в Москве возможен западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет расти до 742 мм ртутного столба, что является ниже нормы», — добавила она.

Накануне сообщалось, что на территории Татарстана по решению ГИБДД ограничили движение по трассе М-12 «Восток» для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий.

До этого над Анжеро-Судженском гремела гроза и били молнии, очевидцам удалось снять на видео погодную аномалию. Грозовой фронт прошел над Кемеровской областью в ночь на 14 января, свидетелями необычного погодного явления стали жители Анжеро-Судженска, гром и вспышки молний им удалось снять на видео.

Ранее на Камчатке вернули в русло реку, которая вышла из-за морозов из берегов.