Магазин, отказавшийся возвращать покупательнице деньги, заплатит 21-кратную компенсацию

Жительница Югры через суд добилась возвращения денег за покупку в интернет-магазине и получила 21-кратную компенсацию. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

За 6199 рублей женщина приобрела в интернет-магазине два трикотажных костюма. Однако пришедший по почте товар не оправдал ее ожиданий, так как не подошел покупательнице по размеру из-за несоответствия размерной сетке, указанной на сайте. Россиянка решила вернуть потраченные на костюмы деньги, но продавец не рассмотрел ее претензию. Тогда она обратилась в суд, позже к делу привлекли специалистов Роспотребнадзора. Они дали заключение по иску, поддержав позицию потребителя.

«По итогам рассмотрения искового заявления суд удовлетворил требования истицы о возврате денежных средств за товар, взыскание неустойки за нарушение срока удовлетворения требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы, компенсации морального вреда, а также штраф за то, что в добровольном порядке законные требования потребителя не удовлетворены. Общая сумма присужденных к выплате денежных средств составила 134331 рублей», — уточнили в надзорной службе.

Таким образом, покупательница получила 21-кратную компенсацию за некачественный товар.

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