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Власти Подмосковья могут получить активы крупнейшего мусорного оператора

Крупнейший мусорный оператор Подмосковья может передать активы властям

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Unsplash

Крупнейший мусорный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» рассматривает передачу своих активов властям региона. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к оператору.

Издание отмечает, что сделку подтвердили в правительстве Подмосковья и пресс-службе компании. Региональный оператор пояснил, что намерен сконцентрироваться на строительстве заводов по термической обработке мусора.

Один из источников указал на то, что обсуждается передача активов за символическую цену, «например, рубль».

«В периметр сделки входят восемь юридических лиц — это и компании в статусе региональных операторов, и так называемые возчики, и юридические лица, управляющие комплексами по переработке отходов», — говорится в публикации.

До этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова говорила, что в четырех регионах России складывается наиболее сложная ситуация с мусорными полигонами. По ее словам, зачастую региональная команда ждет, когда полигон «подойдет к нулю», и только потом начинает принимать решения по выделению нового участка.

Ранее «Газета.Ru» писала, что россияне стали чаще экологично утилизировать новогодние елки.

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