«Признались, что скины»: в Челябинске подростки толпой издевались над избитым школьником

В челябинском микрорайоне Чурилово банда подростков издевалась над восьмиклассником, снимая все на камеру. Об этом 74.ru рассказал отец пострадавшего.

Агрессивная группа молодых людей напала на его сына 17 января. Все произошло после того, как мальчик поссорился со своим сверстником из параллели.

«Тот позвал этих отморозков. Это банда скинхедов, их было 15 человек, все в балаклавах. Они устроили разборки, выстрелили ему в лицо из перцового пистолета, потом избивали толпой, сняли с него обувь и выбросили. Все это они снимали на видео, чтобы всем разослать и, как они выражаются, опустить», — уверен родитель. Он уже написал заявление в полицию.

В результате нападения у школьника диагностировали сотрясение мозга, назначена судмедэкспертиза. Отец ребенка говорит, что самостоятельно нашел двух человек, причастных к избиению его сына. Ими оказались ученики 10-го класса.

«Они сами признались, что скины», — утверждает мужчина.

В пресс-службе полиции города сообщили, что личности всех нападавших к настоящему времени установлены.

«При опросе потерпевшего установлено, что нападавшие являются его знакомыми, учащимися его и соседней школ, с которыми у подростка ранее имелся словесный конфликт. Полицейскими в кратчайшие сроки установлены личности нападавших, они доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств и дальнейшей работы по данному происшествию», — отметили в ведомстве.

Ранее первокурснику колледжа проломили голову за футболку с надписью на иностранном языке.