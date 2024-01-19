Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Два района Республики Алтай оказались отрезаны от Горно-Алтайска из-за камнепада

Два района Алтая с 30 тыс. жителями отрезаны от Горно-Алтайска из-за камнепада

close
100%
Shutterstock

Улаганский и Кош-Агачский районы Республики Алтай оказались отрезаны от Горно-Алтайска в связи с обвалом камней на федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт». Об этом ТАСС сообщил глава региона Олег Хорохордин.

«В Улаганском и Кош-Агачском районах имеется необходимый запас топлива, продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, также обеспечена работа всех профильных служб», — отметил он.

Пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов уточнил, что в этих двух районах проживают более 30 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии туристическая группа альпинистов попала под камнепад. Группа туристов из 11 человек совершала подъем на потенциально активный стратовулкан Казбек. На высоте около 3,1 тыс. метров альпинистов накрыла каменная лавина. В результате попадания под камнепад одна женщина получила серьезные травмы. Альпинистам помогли сотрудники МЧС.

Ранее специалисты назвали самые травмоопасные курорты России по итогам туристического сезона.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами