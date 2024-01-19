Два района Республики Алтай оказались отрезаны от Горно-Алтайска из-за камнепада

Улаганский и Кош-Агачский районы Республики Алтай оказались отрезаны от Горно-Алтайска в связи с обвалом камней на федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт». Об этом ТАСС сообщил глава региона Олег Хорохордин.

«В Улаганском и Кош-Агачском районах имеется необходимый запас топлива, продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, также обеспечена работа всех профильных служб», — отметил он.

Пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов уточнил, что в этих двух районах проживают более 30 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии туристическая группа альпинистов попала под камнепад. Группа туристов из 11 человек совершала подъем на потенциально активный стратовулкан Казбек. На высоте около 3,1 тыс. метров альпинистов накрыла каменная лавина. В результате попадания под камнепад одна женщина получила серьезные травмы. Альпинистам помогли сотрудники МЧС.

Ранее специалисты назвали самые травмоопасные курорты России по итогам туристического сезона.