На юге Казахстана задержали разыскиваемого гражданина РФ

Трое иностранных граждан, включая россиянина, которые находились в международном розыске, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Казахстана в Туркестанской области на юге республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

По данным ведомства, двое из задержанных являются гражданами Узбекистана. Россиянин был объявлен в розыск в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана. Его задержали в Келесском районе, мужчин был арестован.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанных. Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области выясняют обстоятельства их пребывания на территории Казахстана и возможную причастность к другим преступлениям.

До этого актера и политика Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. 17 января Шварценеггер прилетел в столицу Баварии, откуда собирался отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит, однако был задержан во время таможенного досмотра из-за незадекларированных часов.

Ранее россиянина задержали за финансирование террористической организации с Украины.