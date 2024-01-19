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На юге Казахстана задержали разыскиваемого гражданина РФ

В Казахстане задержали трех разыскиваемых иностранцев, включая гражданина России

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Трое иностранных граждан, включая россиянина, которые находились в международном розыске, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Казахстана в Туркестанской области на юге республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

По данным ведомства, двое из задержанных являются гражданами Узбекистана. Россиянин был объявлен в розыск в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана. Его задержали в Келесском районе, мужчин был арестован.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанных. Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области выясняют обстоятельства их пребывания на территории Казахстана и возможную причастность к другим преступлениям.

До этого актера и политика Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. 17 января Шварценеггер прилетел в столицу Баварии, откуда собирался отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит, однако был задержан во время таможенного досмотра из-за незадекларированных часов.

Ранее россиянина задержали за финансирование террористической организации с Украины.

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