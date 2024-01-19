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В Петербурге начнутся прения по делу Треповой

В суде в Петербурге пройдут прения по делу Дарьи Треповой

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Илья Питалев/РИА Новости

Во Втором западном окружном военном суде на выездном заседании в Санкт-Петербурге в пятницу, 19 января, начнутся прения по делу Дарьи Треповой, обвиняемой в терроризме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующего судью Тимура Жидкова.

«Девятнадцатого января был обозначен как день прения сторон, и именно на этот день вызывались все потерпевшие, которые имеют право участвовать в прениях сторон. Объявляется перерыв до 19 января до 10:00», — заявил Жидков.

До этого Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта против военкора Владлена Татарского в петербургском кафе, призналась, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова.

Трепова отметила, что знает Попкова с весны 2022 года. По ее словам, он обещал ей помочь с переездом на Украину после выполнения нескольких задач, последней из которых стал теракт в Санкт-Петербурге на встрече с Владленом Татарским.

Ранее на российского студента завели уголовное дело за поддержку Дарьи Треповой.

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