В столице начались крещенские купания

В российской столице — в Москве — начались крещенские купания. Об этом сообщает РИА Новости, кадры публикуют местные СМИ.

В Строгинской пойме была оборудовали купель. На текущий момент желающих окунуться много, несмотря на то, что в столице мороз и снегопад.

Около иорданей дежурят медики и спасатели.

Пришедшие для окунания в прорубь имеют стаж купания более 20 лет.

Нужно просто контрастный душ принимать дома, а потом вода будет хорошая, лет 20 мы уже так купаемся», — посоветовал один из участников. «Погода шикарная, с таким снежком это настоящее крещение, уходить не хочется», — говорят другие участники.

Спасатели МЧС контролируют купающихся в специальных плавательных костюмах. В Строгинской пойме оборудованы раздевалки, желающим наливают чай.

Крещенские купания — народная традиция, существующая в России, Белоруссии, на Украине и в некоторых других странах, связанная с купанием в проруби (иордани) или в открытых водоемах на праздник Крещения Господня. Традиция не является церковным обрядом и не предписывается церковным уставом.

Церковь не запрещает окунаться в прорубь в купальнике или плавках на Крещение, которое отмечается 19 января, об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков. Он пояснил, что допустима любая одежда, главное, не погружаться в купель голым.

В крещенскую ночь в Москве также продлят работу наземного транспорта.

Ранее врач рассказала, как правильно подготовиться к погружению в прорубь.