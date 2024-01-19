Стало известно, когда сын Байдена даст показания юридическому комитету

Сын президента США Джо Байдена Хантер даст показания юридическому комитету палаты представителей 28 февраля. Об этом говорится в сообщении комитета в соцсети Х.

«Дата дачи показаний Хантером Байденом подтвердилась — 28 февраля», — сообщили законодатели.

До этого Хантер Байден сбежал из зала в конгрессе США, где рассматривали вопрос о его привлечении за неуважение к конгрессу, до того, как конгрессвумен Марджори Тейлор Грин стала задавать ему вопросы.

Как только политик начала вступительную речь, Байден-младший и свита его адвокатов молча поднялись со своих мест и покинули помещение, что спровоцировало ажиотаж среди заседавших.

12 января сын президента Соединенных Штатов не стал признавать вину в неуплате налогов на $1,4 млн.

Ранее следователи нашли следы наркотиков на пистолетной кобуре сына Байдена.