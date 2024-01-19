Большинство российских специалистов работали в новогодние праздники

Большинство — 87% — российских специалистов работали в новогодние выходные, при этом 52% из них всегда работают по праздникам. 41% опрошенных объясняют свои переработки тем, что «не видят разницы между обычными выходными и новогодними праздниками». Это показало исследование сервиса Профи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики выяснили, что в прошедшие новогодние праздники не работали лишь 13,5% специалистов. Большинство мастеров (52,6%) ответили, что всегда работают по праздникам, а еще 29% респондентов работали в новогодние выходные «лишь несколько дней». Только 4,8% специалистов ответили, что «обычно отдыхают на Новый год, но в этот раз им пришлось поработать».

Большинство специалистов (46,2%) работали «лишь 2-3 праздничных дня». Все или почти все дни провели на работе более 40% мастеров. 12,5% респондентов ответили, что работали по обычному календарю — «работали по будням, но отдыхали в выходные». Только 0,7% опрошенных признались, что «никогда не работают по праздникам».

Исследование показало, что 18,5% россиян мотивирует работать на праздниках увеличение дохода. Еще 12% специалистов ответили, что специфика их профессии «предполагает высокую нагрузку в праздники». 28% россиян признались, что «им не нужно много выходных». При этом 41% опрошенных работает в новогодние праздники, потому что «просто не видят разницы между обычными выходными и праздниками».

Отвечая на вопрос о том, хотели бы специалисты отдыхать чаще, 61% респондентов ответили, что «их полностью устраивает рабочий график». Почти 34% россиян согласились бы работать меньше при сохранении уровня доходов. Только 4,6% мастеров хотели бы отдыхать больше даже при потере части дохода.

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