Московский зоопарк показал новое видео с панденком Катюшей на фоне сонной мамы-панды

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова выложила новое видео с панденком Катюшей в своем Telegram-канале.
«Мне кажется она уже устала покорять эту лестницу», — подписала кадры директор зоосада.
В новом ролике детеныш карабкается по бревенчатой лестнице, ведущей к выходу в вольер. На пороге расположилась сонная мать Катюши, панда Дин Дин.
«Дин Дин устала все контролировать», «Какая упорная девочка», «Мама спит, она устала, ну и я играть не стала...», «Мамашу свою умотала», — прокомментировали видео подписчики канала.
Ранее в Московском зоопарке показали кадры с осмотра панденка.