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Московский зоопарк показал новое видео с панденком Катюшей на фоне сонной мамы-панды

Московский зоопарк показал панденка, покоряющую лестницу на фоне сонной матери

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова выложила новое видео с панденком Катюшей в своем Telegram-канале.

«Мне кажется она уже устала покорять эту лестницу», — подписала кадры директор зоосада.

В новом ролике детеныш карабкается по бревенчатой лестнице, ведущей к выходу в вольер. На пороге расположилась сонная мать Катюши, панда Дин Дин.

«Дин Дин устала все контролировать», «Какая упорная девочка», «Мама спит, она устала, ну и я играть не стала...», «Мамашу свою умотала», — прокомментировали видео подписчики канала.

Ранее в Московском зоопарке показали кадры с осмотра панденка.

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