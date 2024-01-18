Московский зоопарк показал новое видео с панденком Катюшей на фоне сонной мамы-панды

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова выложила новое видео с панденком Катюшей в своем Telegram-канале.

«Мне кажется она уже устала покорять эту лестницу», — подписала кадры директор зоосада.

В новом ролике детеныш карабкается по бревенчатой лестнице, ведущей к выходу в вольер. На пороге расположилась сонная мать Катюши, панда Дин Дин.

«Дин Дин устала все контролировать», «Какая упорная девочка», «Мама спит, она устала, ну и я играть не стала...», «Мамашу свою умотала», — прокомментировали видео подписчики канала.

Ранее в Московском зоопарке показали кадры с осмотра панденка.