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Власти российского города прокомментировали повышение штрафа для безбилетников в 25 раз

В Орле власти отказались повышать штраф для безбилетников в транспорте в 25 раз

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Shutterstock

В Орле депутаты отказались увеличивать штраф за безбилетный проезд в транспорте в 25 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского городского совета народных депутатов.

Согласно предлагаемым в региональное законодательство изменениям, предполагалось увеличение административной ответственности за безбилетный проезд и провоз багажа с 200 рублей до пяти тысяч рублей. Вопрос депутаты обсудили на заседании Комитета по экономической политике и развитию предпринимательства.

«Предложение повысить штраф до 5000 рублей мы считаем не эффективным, сумма – чрезмерная», — прокомментировал инициативу зампред горсовета Сергей Швалов.

После обсуждения вопроса, комитет принял решение отправить его на доработку.

Ранее об увеличении штрафа безбилетникам сообщили власти Москвы.

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