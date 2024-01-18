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Мужчина надругался над ребенком на пляже в Крыму

В Крыму будут судить мужчину, который надругался над ребенком в море

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Следком Крыма и Севастополя' class="item-image" >
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В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в Севастополе в июле 2023 года, 56-летний мужчина купался в море на одном из городских пляжей. Во время купания он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней школьницы.

Злоумышленника удалость задержать в декабре прошлого года, он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин, изнасиловавший попутчицу в поле, получил 14,5 года колонии.

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