Названа возможная дата открытия аэропорта Краснодара

Временно закрытый международный аэропорт Краснодара «Пашковский» может заработать в феврале текущего года. Об этом заявила председатель Гордумы от Краснодара Вера Галушко, чьи слова передает новостной портал «Кубань 24».

Согласно ее информации, воздушная гавань, закрытая с февраля 2022 года из-за событий на Украине, вновь готова принимать и отправлять пассажирские авиарейсы. Сейчас власти Краснодарского края ожидают разрешения ответственных лиц от специалистов Росавиации.

По словам Галушко, уже запланирован прямой рейс между Краснодаром и Стамбулом, который будет совершать полеты в дневные часы.

В декабре Краснодарский аэропорт Пашковский успешно прошел проверку тестовым рейсом, который состоялся накануне. Сотрудники аэропорта ожидают приказа Росавиации о возобновлении работы и полетов гражданских лайнеров.

Ранее самолет без пассажиров вылетел из Краснодара обратно в Минеральные Воды.