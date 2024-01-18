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На Кубани родился Люцифер

В Краснодарском крае родители назвали новорожденного сына Люцифером

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Shutterstock

ЗАГС Краснодарского края назвал самые необычные имена, которыми называли новорожденных родители в 2023 году. Об этом сообщает «93.ru».

В 2023 году жители Краснодарского края проявили креативность в выборе имен для своих новорожденных. Согласно информации ЗАГС региона среди самых необычных имен мальчиков были Бриллиант, Золотой и Изумруд, один из младенцев получил имя Люцифер. Причины, по которым родители выбрали именно это имя, остаются неизвестными.

Среди необычных имен девочек специалисты ЗАГС назвали Валькирию, Матрону, Яромиру и Ноэми.

Ранее родители из Франции судились за право назвать сына Аидом.

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