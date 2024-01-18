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Россиянка пригрозила запереть ПВЗ Wildberries и напала на сотрудницу из-за заказа

В Нижневартовске женщина напала на сотрудницу Wildberries из-за заказа

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ЧП Нижневартовск. Происшествия' class="item-image" >
Телеграм-канал ЧП Нижневартовск. Происшествия

В Нижневартовске женщина устроила дебош в ПВЗ Wildberries и напала на сотрудницу из-за не выданного заказа. Об этом сообщает Telegram-канал »ЧП Нижневартовск».

По информации Telegram-канала, конфликт начался 17 января. Женщина пришла за своим заказом за четыре минуты до закрытия пункта выдачи, и ей отказались его выдать, обосновав это процессом приемки товара.

18 января она снова пришла в пункт выдачи маркетплейса и начала требовать телефон руководителя под запись видеокамеры. При этом она пригрозила сотруднице применить силу. По данным Ura.ru, россиянка также угрожала работнице ПВЗ физической расправой.

Когда у покупательницы не получилось истребовать у сотрудницы телефон руководителя, между женщинами произошла драка. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее россиянка стала фигуранткой уголовного дела, обманом заполучив норковую шубу с Wildberries.

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