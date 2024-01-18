На Усмана Баратова завели уголовное дело

На главу узбекской диаспоры «Ватандош» Усмана Баратова завели уголовное дело за возбуждение ненависти или вражды. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ», — указывается в публикации.

Согласно материалам следствия, в декабре прошлого года Баратов разместил на своей личной странице в соцсети публикацию, унижающую достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников спецоперации. Сейчас с ним работают следователи.

В сообщении отмечается, что проводится поиск других лиц, причастных к совершению этого преступления.

До этого старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий заявляла, что в кафе в Чехове иностранцы избили участника спецоперации во время ссоры, на них завели уголовное дело.

Ранее в Тюмени участники спецоперации решили устроить самосуд над избившими российского военного молодыми людьми.