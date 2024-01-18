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В Курске опекун истязала ребенка-инвалида

В Курске будут судить опекуна за истязание ребенка с инвалидностью

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Прокуратура Курска утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, женщина, являясь опекуном девочки с инвалидностью регулярно избивала ее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Как установили следователи, 49-летняя жительница Курска взяла под опеку девятилетнюю девочку, которой требовалась паллиативная помощь.

В течение двух недель в декабре 2023 года женщина систематически избивала опекаемого ребенка и отказывалась заботиться о девочке, которая не могла обходиться без посторонней помощи.

Когда об издевательствах над беспомощным ребенком стало известно, в отношении опекуна было возбуждено уголовное дело, с обвиняемой также требуют взыскать компенсации морального вреда в сумме 800 тысяч рублей.

Ранее в Якутии возбудили дело об истязании детей в школе-интернате.

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