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Пассажиры обнаружили живую змею в самолете

CNN: в самолете, летевшем из Бангкока в Пхукет, нашли живую змею

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Shutterstock

Живая змея напугала пассажиров рейс авиакомпании AirAsia Thai, рептилия выползла из багажного отделения самолета во время полета. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел во время полета из Бангкока в Пхукет, небольшую коричнево-белую змею заметили на полках с ручкой кладью. Рептилия напугала пассажиров, поймать ее удалось бортпроводникам, которые смогли поместить змею в пакет для мусора.

После приземления борт обследовали сотрудники наземной службы аэропорта, откуда выползла змея, осталось неизвестным.

Ранее пожилая туристка устроила дебош при посадке в самолет и не смогла улететь на Шри-Ланку.

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