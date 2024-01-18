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Стало известно, сколько россиян окунались в купель на Крещение хотя бы раз в жизни

«КП»: 2% россиян ежегодно окунаются в купель на Крещение

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Только 2% россиян окунаются в купель на Крещение, которое отмечается 19 января, каждый год, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8 тыс. человек.

Еще 7% опрошенных россиян ответили, что купались в этот праздник только один раз в жизни, 8% — делают это нерегулярно.

«Окуналась лет 10, пока здоровье позволяло. Ощущения непередаваемые. Если лезла с насморком, то на следующий день была, как огурчик. Подсадила на это дело сына. И это при том, что я жутко боюсь холода, и в любой другой день ни за что не нырнула бы», — поделилась участница опроса.

14% респондентов хотели бы окунуться в прорубь, однако, не могут этого сделать из-за здоровья. При этом большинство (69%) опрошенных никогда не купались на Крещение и не собираются этого делать. Для кого-то это слишком экстремально, кто-то считает, что этот обряд не имеет отношения к религии.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин до этого предупреждал, что некоторые люди, которые решатся окунуться в прорубь на Крещение, могут столкнуться с остановкой сердца, если они прыгнут в максимально холодную воду. По его словам, делать это стоит только подготовленным гражданам, которые принимали контрастный душ на протяжении нескольких месяцев.

Ранее священник рассказал, в чем можно окунаться в купель на Крещение.

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