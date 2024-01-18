В Ленобласти кошку достали из колодца спустя 16 дней

В Волосовском районе Ленинградской области спасли кошку, которая 16 дней просидела в колодце на глубине 11 метров. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу «Кошкиспас».

Кошка оказалась в колодце еще преддверии Нового года. Жители деревни пытались вытащить животное, однако их попытки успехом не увенчались.

Спасло хищницу то, что воды в колодце практически не было, а в камнях на дне была ниша, забравшись в которую, кошка оставалась относительно сухой. Иногда животному спускали еду.

Служба спасения выполнила работу за 30 минут. Несмотря на долгое заточение, кошка не испугалась и охотно залезла в переноску.

В декабре прошлого года под Кемерово спасателям пришлось оказывать помощь собаке и кошке, пострадавшим при пожаре.

Возгорание произошло в квартире в Ленинске-Кузнецком. Хозяйку и ее питомцев эвакуировали из пылающего помещения, но к этому моменту животные уже надышались угарным газом и потеряли сознание.

Убедившись, что женщине не грозит опасность, спасатели начали реанимировать ее любимцев. Они пришли в себя после непрямого массажа сердца.

Раннее в Ульяновской области охотники спасли обессиленную косулю.