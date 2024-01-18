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В Белгороде арестовали участника банды, нападавшей на прохожих

Суд отправил под стражу избившего людей в Белгороде 19-летнего Губина

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Владимир Николаев/РИА Новости

Свердловский районный суд Белгорода отправил под стражу 19-летнего Дениса Губина, который подозревается в нападении на прохожих. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Губину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 16 марта включительно», — огласил решение судья Владимир Сытюк.

Отмечается, что Губин ранее был судим по делу о незаконном обороте наркотиков.

17 января стало известно, что правоохранители задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода и снимали свои действия на видео.

На этой неделе стало известно, что в Белгороде появилась банда подростков, которые толпой нападали на прохожих, избивали их и унижали ради хайповых видео. Следствие предположило, что они действовали по мотивам национальной ненависти — на одном из видео звучит оскорбление в адрес русских. Главаря банды задержали, ему всего 17 лет, он гражданин Азербайджана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит законность получения гражданства РФ участником банды из Белгорода.

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