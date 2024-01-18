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Синоптики сообщают о сильной метели в Подмосковье

Сильная метель обрушилась на Подмосковье и скоро накроет Москву

Синоптики предупредили о сильной метели в Московской области, которая в ближайшее время ворвется в столицу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прогноз специалистов центра погоды «Фобос».

Согласно информации синоптиков, в районе московского международного аэропорта Внуково предел видимости сейчас составляет порядка 600 метров.

«До середины ночи в столичном регионе выпадет 12 см снега», — указывается в публикации.

Как отметил представитель госкорпорации «Росавиация», московские аэропорты сейчас работают без задержек, несмотря на снегопад.

Незадолго до этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в некоторых городах России рабочая неделя завершится сильными снегопадами. Начнутся они на западе Московской области сегодня во второй половине дня, а далее перейдут на другие города.

Ранее сообщалось, почему в холодную погоду слезятся глаза.

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