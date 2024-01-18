Россиянин вышел на свободу после 26 лет тюрьмы на Занзибаре

Россиянин Дмитрий Косяков, получивший 26 лет назад пожизненный приговор на Занзибаре, вышел на свободу. Историю бывшего заключенного рассказывает kp.ru.

Косяков и два его друга — Леша Сотников и Ваня Очиров — оказались на Занзибаре в 1990-х еще будучи детьми. Его отчим работал в местной морской компании, а родители приятелей были медиками по линии ООН. Жизнь на берегу океана была интересной и насыщенной, однако в 97-м произошла трагедия — Сотникова убили. После долгих лет следствия, опираясь на косвенные улики, в преступлении обвинили двух оставшихся товарищей. В 2013 году Очиров скончался в тюрьме от туберкулеза.

Все попытки добиться нового следствия, амнистии или экстрадиции в Россию год за годом терпели крах, но Косяков не сдавался. На помощь к нему пришел соотечественник Дмитрий Волшебник, переехавший на Занзибар к супруге Шейхе. Семейная пара помогала заключенному и добивалась его освобождения. 10 января 2024 года пришла весть о том, что он свободен.

Сейчас Дмитрий Косяков решает вопрос с получением российского паспорта и готовится к переезду на Родину.

Напомним, в декабре 2022 года на свободу вышел россиянин Виктор Бут, который на тот момент отсидел больше 12 лет в американской тюрьме. Его обменяли на гражданку США, баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Бут известен тем, что в апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» и др.

В настоящее время Бут является депутатом Ульяновского заксобрания.

Ранее осужденный в РФ за шпионаж Пол Уилан заявил, что США его бросили.