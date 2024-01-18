Политолог назвала усиление роли муниципалитетов важным фактором развития России

В условиях большой протяженности территории России становление муниципального самоуправления является стратегическим приоритетом для устойчивого развития страны, считает политолог Людмила Шувалова, слова которой приводятся на экспертном портале дебатов и мнений Publico.ru.

По мнению Людмилы Шуваловой, прошедший в Москве форум «Малая родина — сила России» продемонстрировал, что в России есть грамотные, ответственные, думающие и инициативные люди, способные посредством самоуправления достойно работать и эффективно решать проблемы граждан на местах.

«Форум еще раз подтвердил, что люди — граждане нашей страны — главная сила России и ее важнейшее достояние», — заявила политолог.

Она отметила, что прошедшие 20 лет с момента принятия закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» были непростыми для формирования муниципальной власти.

«Не случайно в данный закон каждый год вносились многочисленные изменения. На местах приходилось решать насущные вопросы, непосредственно затрагивающие интересы жителей, в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, при этом, зачастую, муниципалитетам передавались полномочия без соответствующего объема финансирования», — констатировала Шувалова.

Политолог убеждена: глядя на участников форума — представителей муниципальных образований, номинантов конкуров, очевидно, что гражданские сообщества могут не только обеспечить в полной мере решение стоящих перед местной властью задач, но и стать основой национального развития.

15-16 января в Москве состоялся первый всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России», участниками которого стали 7,5 тыс. представителей муниципальной власти — от мэров городов-миллионников до глав сельских территорий.