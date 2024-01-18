Бывший сотрудник ресторана вымогал у менеджера 50 тыс. рублей, угрожая гранатой

В Москве сотрудникам столичного управления МВД удалось задержать подозреваемого в вымогательстве 28-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одном из ресторанов на Каширском шоссе, бывший курьер службы доставки заведения вымогал у менеджера 50 тысяч рублей, угрожая гранатой.

Менеджер не поддался угрозам и отказался отдать требуемую сумму. Разочарованный неудачей злоумышленник скрылся. Полиция быстро отреагировала на сигнал и задержала подозреваемого, им оказался 28-летний приезжий.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, мужчина заключен под стражу.

Ранее женщина вымогала деньги у брата-полицейского, обвинив его в развращении своей дочери.