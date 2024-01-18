Госдума не поддержала законопроект о лишении гражданства по рождению

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предусматривающий прекращение приобретенного по рождению гражданства РФ за совершение ряда тяжких преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен в палату парламента в июле 2023 года сенаторами Сергеем Цековым, Екатериной Алтабаевой, Сергеем Колбиным и Ольгой Бас. Позднее Алтабаева, Колбин и Бас отозвали подписи под документом.

В конце декабря МВД России сообщало, что в Москве, Подмосковье, Тверской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области органами внутренних дел были вынесены первые решения о прекращении российского гражданства лиц, совершивших преступления. В ведомстве отметили, что в соответствии со вступившим 26 октября в силу федеральным законом за совершение отдельных преступлений или создание угроз национальной безопасности страны российское гражданство лиц, приобретших его, может быть прекращено. Причем для принятия такого решения не имеет значения, когда были совершены такие преступления или действия.

До этого стало известно, что правительство России не поддержало проект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от службы в армии.

Ранее в Госдуме предложили расширить основания для лишения гражданства.