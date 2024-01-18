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Алабай едва не растерзал жительницу Черкесска

Mash Gor: в Черкесске нападение алабая на женщину попало на видео

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Телеграм-канал Mash Gor

В Карачаево-Черкессии прохожие помогли отбиться женщине от нападения огромного алабая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Черкесске и попал на записи камер видеонаблюдения, женщина выходила из машины, когда на нее неожиданно набросился алабай внушительных размеров. Пес был в ошейнике, но без поводка, хозяев поблизости не было.

От агрессивной собаки женщину спасли прохожие, которые отогнали разъяренного пса. Жительницу Черкесска госпитализировали с рваными ранами, собака разодрала пострадавшей плечо, исцарапала спину, чудом не задела сонную артерию.

Владельцев алабая быстро установили, местные жители отметили, что животное часто отпускают на самовыгул. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Хабаровске стая бродячих собак загрызла бездомного.

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