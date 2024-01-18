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Пытавшегося поджечь военкомат в Петербурге мужчину отправили в тюрьму

В Петербурге мужчину осудили на восемь лет за попытку поджечь военкомат

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В Петербурге попытавшегося поджечь военкомат Максима Асрияна приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

За попытку поджога военкомата Западный окружной военный суд приговорил Асрияна к восьми годам лишения свободы. Сообщается, что первые два с половиной года мужчина проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока в колонии строгого режима.

«Асрияном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — сообщает судебная пресс-служба.

До этого в Петербурге суд признал виновной женщину, которая скрыла информацию о готовящемся медбратом Максимом Асрияном поджоге военкомата. Суд обязал россиянку выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее суд назначил четыре года колонии жителю Твери за намерение вступить в ВСУ.

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