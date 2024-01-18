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Депортированный из Латвии пенсионер назвал главную причину своего беспокойства

Высланный из Латвии пенсионер Катков пожаловался на разлуку с женой

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Михаил Ведерников»

Пенсионер Борис Катков, которого депортировали из Латвии, рассказал, что очень беспокоится из-за разлуки со своей женой. Супруги прожили вместе 57 лет, сообщает RT.

По словам Каткова, оставшейся в Латвии супруге плохо, поэтому он намерен перевезти ее в Калининград сразу, как только будет решен вопрос с жильем. В российском городе, по словам пенсионера, его приняли хорошо. Работать Катков планирует в Балтийском федеральном университете.

Напомним, высланный из Латвии пенсионер прибыл 14 января в Калининград, где ему предоставили временное жилье, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что из Латвии могут депортировать 800 российских пенсионеров.

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