В Петербурге мужчину азиатской внешности заподозрили в приставаниях к женщинам в маршрутке

В Петербурге ищут мужчину, подозреваемого в приставаниях к женщинам в общественном транспорте. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.

По информации Telegram-канала «Наше Янино - Канал», инцидент произошел в маршрутке, следовавшей от станции метро Проспект Большевиков в поселок городского типа Янино-1. По словам очевидицы, мужчина приставал к пассажиркам.

Позже его выгнали из транспортного средства. Очевидица отметила, что штаны мужчины были спущены.

Следственный комитет начал проверку информации о возможном совершении преступления сексуального характера со стороны неустановленного мужчины азиатской внешности.

Ранее в Петербурге пассажиры автобуса избили мужчину, который приставал к ребенку.