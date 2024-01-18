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В Иране назвали число погибших в результате удара Пакистана

Tasnim: 10 человек погибли в результате ракетного удара Пакистана по Ирану

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amjadiq84/X

Десять человек погибли в результате ракетного удара Пакистана по территории Ирана в ночь на 18 января. Об этом заявил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности, передает агентство Tasnim.

По его словам, все погибшие были гражданами Пакистана. Также разрушено четыре дома.

Согласно информации агентства, три беспилотных летательных аппарата нанесли удары в 04:00 по местному времени по иранской провинции.

В ночь на 18 января Пакистан нанес удары по «антипакистанским группировкам» в окрестностях округа Сераван иранской провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном.

Это стало ответом на то, что 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что иранские военные были нацелены «на иранских террористов на пакистанской территории»

В министерстве иностранных дел Пакистана решительно осудили удары Ирана по территории страны. После случившегося пакистанская сторона отозвала своего посла из Ирана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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