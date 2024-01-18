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В Подмосковье иностранцы избили раненого участника спецоперации

В Подмосковье возбудили дело после избиения иностранцами участника СВО

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obshina_ru/Telegram

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после избиения участника спецоперации. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Чехове. Мужчина находился в кафе и вышел с другом на улицу, где рассказал истории из жизни на фронте. Это услышали иностранцы, которые начали толкать россиянина и пытались ударить по раненой ноге.

Позже девушка пригласила мужчину на танец, и иностранцы стали ее оскорблять. Россиянин вступился за партнершу, после чего завязалась драка. В ней, по данным источника, принимали участие более десяти человек.

Сотрудники заведения спрятали участника СВО за стойкой бара. Позже было написано заявление в полицию. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент участников конфликта ищут.

Ранее в Реутове возбудили дело в отношении иностранца, который избил участника СВО.

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