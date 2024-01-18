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Казачий атаман сравнил бойцов спецоперации с их героическими предками

Атаман Дьяконов: российские казаки отбивают волны украинских атак

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия вернет в свой состав Очаков, освободит Одессу, Херсон и Николаев. Такое заявление в Теlegram-канале «Первый казачий» сделал замкомандующего добровольческого штурмового корпуса, атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов.

«Наше Лукоморье» — так сегодня ласково и по-доброму называют Кинбурнскую косу на юге исторической Новороссии воины-казаки бригад «Дон» и «Днепр» добровольческого штурмового корпуса, превратившие этот клочок суши в оборонительный редут Крыма и освобожденных в 2022-м территорий. Много месяцев здесь стоят казаки, отбивая волны украинских атак», — написал в Теlegram-канале казачий атаман.

Николай Дьяконов пояснил, что казаки называют Кинбурнскую косу «Лукоморьем», поскольку это известное благодаря Пушкину старорусское слово в одном из смыслов является побережьем изогнутой формы.

Замкомандующего добровольческого штурмового корпуса также выразил уверенность в скором возвращении Одессы, Николаева и других русских земель, в том числе города Очакова.

Он напомнил, что крепость Очакова штурмовали предки сегодняшних российских бойцов во время русско-турецкой войны.

«Этот клочок суши установил невидимую, но прочную связь современных казаков со своими пращурами, которые здесь же под командованием великого полководца Суворова вели сражения против супостата. И снова Кинбурн… И снова Очаков ждет триколоры на своих улицах», — добавил автор поста.

Николаев, Одессу и Херсон атаман назвал историческими российскими землями.

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